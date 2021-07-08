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В Рязани продолжается ремонт дорог, сообщила пресс-служба администрации города.

На 4 участках улиц по двум контрактам — ул. Николодворянской, переулке Войкова, ул. Леволыбедской, а также ул. Коняева до М5 работы находятся в активной фазе.

Так, на участке протяжённостью около 300 метров от ул. Коняева до М5 устройство асфальта и бордюров выполнено полностью. В ближайшее время подрядчик приступит к установке знаков и нанесению разметки.

На трёх участках по ул. Николодворянской, переулку Войкова и ул. Леволыбедской выполняется устройство асфальтобетонного покрытия, производится демонтаж и установка бордюрного камня. Полностью выполнен монтаж люков колодцев.

Объекты ремонтируются в рамках субсидий из регионального бюджета по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».