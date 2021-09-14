В Рязани продолжается реализация проектов местных инициатив

14 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила несколько территорий, на которых реализуются проекты по поддержке местных инициатив – улицу Роща, участок Васильевского переулка в районе школы №75 и сквер «Вишневый сад».

На улице Роща в 2020 году была благоустроена освещенная пешеходная дорожка до школы №54. В текущем году продолжено устройство уличного освещения на этом участке. На ул. Роща установлены опоры под светильники, протянут кабель, смонтированы фонари уличного освещения. В дальнейшем сети передадут на баланс Дирекции благоустройства города для обслуживания.

В Васильевском переулке в этом году начались работы по созданию мемориального комплекса, посвященного рязанским летчикам – героям Великой Отечественной войны. Здесь планируется выполнить асфальтирование дорожек, установку освещения, лавочек и урн. Мемориал будет освещен по периметру, к нему благоустроят центральный подход. В настоящее время подрядчик приступил к планировке территории, продолжается конкурс на дизайн-проект мемориала, который станет центром всей композиции.

На территории проекта по благоустройству сквера «Вишневый сад» на ул. Песоченской продолжается благоустройство «тихой зоны». Участок очищен от поросли, идут подготовительные работы по асфальтировке пешеходных дорожек и установке поребрика. В этом году здесь реализуется 4 этап проекта местных инициатив. За предыдущие годы был установлен детский игровой комплекс, устроена многофункциональная площадка для игры в футбол и стритбол, выделена зона с уличными тренажерами. Силами активистов высажены вишневые деревья, на центральном месте установлена символическая стела «Вишня».

Всего в текущем году будет благоустроено 26 городских пространств. Как отметила глава администрации, «реализация местных инициатив стала возможной благодаря поддержке регионального Правительства и Губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова».