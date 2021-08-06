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Пятница, 6 августа, 2021
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В Рязани продлят граффити с достопримечательностями города на Михайловском шоссе

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В Рязани продлят граффити с достопримечательностями города на Михайловском шоссе
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В пятницу, 6 августа, начальник управления культуры Евгения Власова предложила продлить граффити на Михайловском шоссе до конца ограждения железнодорожных путей. Художники согласились с ее предложением.

Студенты рязанских вузов продолжат украшать ограждение в сентябре.

Напомним, граффити с главным достопримечательностями Рязани решили создать в рамках празднования 926-летия города. Так, на ограждении железнодорожных путей появились очертания памятников Есенину и Евпатию Коловрату, театра драмы, Кремля и других объектов.

С успешным завершением граффити активистов поздравила заммэра Рязани Надежда Штевнина.

Огромное спасибо за то, что вы сделали. Вы добрые, светлые ребята с горящими глазами. С каждым таким проектом и шагом наш город становится лучше. Бесконечного вам вдохновения, — отметила Штевнина.

Всех художников наградили благодарственными грамотами.

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