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Пятница, 4 июня, 2021
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В Рязани продлили запрет на ночную работу общепита

7info
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Запрет на работу заведений общепита в Рязанской области с часа ночи до 6 часов утра продлён до 21 июня. Распоряжение губернатора опубликовано в пятницу, 4 июня.

Напомним, кафе и рестораны могут работать по ночам только в режиме на вынос. 

До 5 июля продлён особый режим работы стационарных организаций соцобслуживания – их коллективы продолжат работать в режиме временной изоляции. 

Ещё одно дополнение касается работы офисов МФЦ. Ранее приём посетителей осуществлялся исключительно по предварительной записи, теперь в документе: «организовать обслуживание заявителей в ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» в том числе по предварительной записи». 

Ограничения введены для борьбы с распространением коронавируса. 

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