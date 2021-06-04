В Рязани продлили запрет на ночную работу общепита

- Advertisement -

Запрет на работу заведений общепита в Рязанской области с часа ночи до 6 часов утра продлён до 21 июня. Распоряжение губернатора опубликовано в пятницу, 4 июня.

Напомним, кафе и рестораны могут работать по ночам только в режиме на вынос.

До 5 июля продлён особый режим работы стационарных организаций соцобслуживания – их коллективы продолжат работать в режиме временной изоляции.

Ещё одно дополнение касается работы офисов МФЦ. Ранее приём посетителей осуществлялся исключительно по предварительной записи, теперь в документе: «организовать обслуживание заявителей в ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» в том числе по предварительной записи».

Ограничения введены для борьбы с распространением коронавируса.