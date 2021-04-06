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Вторник, 6 апреля, 2021
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В Рязани продлили срок действия документов для иностранных граждан

Валерия Мединская

Временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан в России в связи с распространением COVID-19 продлили до 15 июня 2021 года. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, в соответствии с указом срок действия документов, истекающий с 15 марта 2020 по 15 июня 2021, временно приостановлен. Публикуем перечень:

  • виза,
  • разрешение на временное проживание,
  • вид на жительство,
  • удостоверение беженца,
  • свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем в РФ,
  • свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ,
  • свидетельство участника Государственной программы переселения соотечественников

Кроме того, в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения:

  • о нежелательности их пребывания или проживания,
  • о сокращении срока временного пребывания,
  • об административном выдворении за пределы РФ,
  • о депортации или реадмиссии,
  • о лишении статуса беженца или временного убежища,

Кроме этого, согласно ФЗ от 24 апреля 2020 года № 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» исключены нормы, ограничивающие одним разом число обращений иностранного гражданина за переоформлением патента. В этой связи иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющим трудовую деятельность на основании патента, предоставлена возможность неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента без выезда с территории Российской Федерации.

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