В Рязани продлили срок действия документов для иностранных граждан

Временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан в России в связи с распространением COVID-19 продлили до 15 июня 2021 года. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, в соответствии с указом срок действия документов, истекающий с 15 марта 2020 по 15 июня 2021, временно приостановлен. Публикуем перечень:

виза,

разрешение на временное проживание,

вид на жительство,

удостоверение беженца,

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем в РФ,

свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ,

свидетельство участника Государственной программы переселения соотечественников

Кроме того, в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения:

о нежелательности их пребывания или проживания,

о сокращении срока временного пребывания,

об административном выдворении за пределы РФ,

о депортации или реадмиссии,

о лишении статуса беженца или временного убежища,

Кроме этого, согласно ФЗ от 24 апреля 2020 года № 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» исключены нормы, ограничивающие одним разом число обращений иностранного гражданина за переоформлением патента. В этой связи иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющим трудовую деятельность на основании патента, предоставлена возможность неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента без выезда с территории Российской Федерации.