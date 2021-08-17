В Рязани представили проект развития Торгового городка

- Advertisement -

В Рязани представили концепцию развития Торгового городка. Соответствующая запись появилась в социальных сетях.

Известно, что в главном павильоне планируют открыть гастрономические и фермерские магазины. В другом здании разместят музей, посвященный интересным туристическим площадкам Рязанской области и истории Торгового городка. В павильоне «Животноводство» откроется филиал городской библиотеки имени Горького.

Кроме того, проектировщики планируют восстановить историческую планировку территории. В частности, на объекте появятся партерное озеленение, пешеходные дорожки, фонтан в центре площади и исторические входы в здания.