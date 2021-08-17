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Вторник, 17 августа, 2021
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В Рязани представили проект развития Торгового городка

Елена Лобанова
В Рязани представили проект развития Торгового городка
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В Рязани представили концепцию развития Торгового городка. Соответствующая запись появилась в социальных сетях

Известно, что в главном павильоне планируют открыть гастрономические и фермерские магазины. В другом здании разместят музей, посвященный интересным туристическим площадкам Рязанской области и истории Торгового городка. В павильоне «Животноводство» откроется филиал городской библиотеки имени Горького. 

Кроме того, проектировщики планируют восстановить историческую планировку территории. В частности, на объекте появятся партерное озеленение, пешеходные дорожки, фонтан в центре площади и исторические входы в здания.

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