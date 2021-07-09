В Рязани поздравили с профессиональным праздником сотрудников почты

9 июля в преддверии Дня Российской почты состоялось награждение сотрудников рязанских почтовых отделений. В торжественном мероприятии участвовали: заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков, депутат Государственной Думы VII созыва Андрей Красов, и.о заместителя главы администрации Рязани Олег Федин.
В честь профессионального праздника лучшие сотрудники почтовых отделений Рязани получили благодарности и почетные грамоты.