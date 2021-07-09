29.4 C
Рязань
Пятница, 9 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани поздравили с профессиональным праздником сотрудников почты

7info
- Advertisement -

9 июля в преддверии Дня Российской почты состоялось награждение сотрудников рязанских почтовых отделений. В торжественном мероприятии участвовали: заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков, депутат Государственной Думы VII созыва Андрей Красов, и.о заместителя главы администрации Рязани Олег Федин.

– Вы те, кто связывает людей, находящихся в зоне риска, людей старшего поколения с большой землей, –  сказал Андрей Красов.

«Поздравляю работников, ветеранов почтовой службы с этим праздником. Почта была, есть и остается популярным массовым средством коммуникации. Сложно переоценить социальную значимость почты. Вы объединяете огромное количество населенных пунктов и миллионы людей во всем мире», – сказал Олег Федин, обращаясь к почтовым работникам.

В честь профессионального праздника лучшие сотрудники почтовых отделений Рязани получили благодарности и почетные грамоты.

  • В Рязани поздравили с профессиональным праздником сотрудников почты
  • В Рязани поздравили с профессиональным праздником сотрудников почты
  • В Рязани поздравили с профессиональным праздником сотрудников почты
  • В Рязани поздравили с профессиональным праздником сотрудников почты
  • В Рязани поздравили с профессиональным праздником сотрудников почты
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]