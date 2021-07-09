В Рязани поздравили с профессиональным праздником сотрудников почты

«Поздравляю работников, ветеранов почтовой службы с этим праздником. Почта была, есть и остается популярным массовым средством коммуникации. Сложно переоценить социальную значимость почты. Вы объединяете огромное количество населенных пунктов и миллионы людей во всем мире», – сказал Олег Федин, обращаясь к почтовым работникам.