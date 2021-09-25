В Рязани появится огромное граффити о наследии города

В Рязани на стене приборного завода художник Александр Дёмкин создаёт огромное граффити, посвящённое наследию города. Сообщение об этом появилось в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Ура!!!! Спасибо школе форума древних городов!», — говорится в посте

Отмечается, что художник будет работать над муралом два дня, 25 и 26 сентября.

Александр Дёмкин — современный российский художник, специализирующийся на стрит-арте и паблик-арте. Родился в городе Шилово, Рязанской области. Работы Александра Дёмкина можно встретить в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюмени и других городах России.