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Понедельник, 12 апреля, 2021
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В Рязани появится экологический кластер

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В понедельник, 12 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с командой, работавшей над проектами кластеров. Напомним, проекты стали победителями программы Агентства стратегических инициатив «RurbanCreativeLab».

Важная их цель – преображение городских пространств, которые, на первый взгляд, безнадёжно устарели.

На территории Торгового городка в ходе реализации одного из проектов появится кластер гастрономической индустрии. Там будут торговать местными продуктами. Кластер в здании Первой городской электростанции на улице Соборной займётся разработкой электроники, медицинской техники, технологического оборудования и программного обеспечения. В зданиях на улице Мюнстерской появится экологический кластер. Он станет ядром экологического образования и дизайна. Там откроют студии и лектории.

Проекты начнут воплощать в жизнь уже в этом году. Предварительно их авторы встретятся в Екатеринбурге с потенциальными инвесторами.

Не сомневаюсь, что у такого сильного коллектива все обязательно получится. Пригласила коллег принять участие в публичных слушаниях и обсуждении стратегии развития областного центра до 2030 года. Нам нужны идеи людей, которые живут в нашем городе и непременно хотят его преобразить, — написала в своих социальных сетях глава администрации.

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