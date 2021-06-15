В Рязани потерялась собака бойцовской породы

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В Рязани , на улице Касимовское шоссе, во дворе дома номер 57 очевидцы обнаружили собаку. Судя по фотографии это бультерьер. Это бойцовская порода собак. Несмотря на суровый нрав породы, эта потеряшка очень добрая и ласковая. Люди спокойно её сфотографировали и разместили пост в сети.

Даже на фото видно, что пёс очень доброжелательный. Всем,кто видел собаку просьба сообщать её координаты в комментариях. Так бедняжка быстрее найдёт своих хозяев, которые ,наверняка ,тоже с ума сходят и с ног сбились в поисках домашнего любимца.