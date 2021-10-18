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Понедельник, 18 октября, 2021
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В Рязани полиция задержала наркомана за ограбление прохожего

Александр Ильин

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Рязанские полицейские задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в уличном ограблении 50-летнего местного жителя. Об этом сообщает УМВД по региону. 

По данным правоохранителей, мужчина, судимый ранее за кражу и грабёж, пристрастился к употреблению наркотических веществ. В один из дней в поисках денег на очередную дозу он, угрожая прохожему, заставил его отдать сотовый телефон.

Найти злоумышленника удалось благодаря службе такси, которым он воспользовался после совершения преступления. Диспетчер отследил номер пассажира и вывел полицию на подозреваемого. 

В отношении 24-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Ему грозит до 4 лет колонии. 

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