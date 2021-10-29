В Рязани полиция задержала наркомана, ограбившего прохожего на Интернациональной

Рязанские полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который ограбил 43-летнего прохожего на улице Интернациональной. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, злоумышленник вырвал 4 тысячи рублей из рук мужчины, который выходил из магазина со сдачей.

После этого подозреваемый скрылся и потратил деньги на синтетические наркотики. Однако вскоре сотрудники полиции задержали его.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.