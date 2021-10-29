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Пятница, 29 октября, 2021
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В Рязани полиция задержала наркомана, ограбившего прохожего на Интернациональной

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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Рязанские полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который ограбил 43-летнего прохожего на улице Интернациональной. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

По данным правоохранителей, злоумышленник вырвал 4 тысячи рублей из рук мужчины, который выходил из магазина со сдачей. 

После этого подозреваемый скрылся и потратил деньги на синтетические наркотики. Однако вскоре сотрудники полиции задержали его. 

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. 

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