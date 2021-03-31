В Рязани подвели итоги регионального этапа конкурса «Россия – футбольная страна!»

Подведены итоги Регионального этапа смотра-конкурса «Россия – футбольная страна».

В декабре прошлого года Российский футбольный союз объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия – футбольная страна!». Он проходит в три этапа. Первый, региональный, завершился в третьей декаде марта и определил лучшие работы в субъектах РФ.

На межрегиональном этапе, который продлится до 11 апреля, будут отобраны лучшие заявки среди региональных федераций футбола. Заключительный, национальный этап, определит победителей конкурса.

Победители получат призы от РФС и сборной России и денежные гранты. А также будут приглашены на финал Бетсити Кубка России для награждения.

Итоги Регионального этапа смотра-конкурса «Россия – футбольная страна»

Номинация № 1 «Лучший проект в области развития массового футбола»

1-е место – РКЛФ;

2-е место – ТТЛФ.

Номинация № 2 «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ»

1-е место – Сила слабых начинается с доброты сильных.

Номинация № 3 «Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»

1-е место – Александро-Невский;

2-е место – ТТЛФ.

Номинация № 4 «Лучшая любительская лига»

1-е место – ТТЛФ;

2-е место – ЛФЛ.

Номинация № 5 «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»

1-е место – «Элекс-Фаворит»

Номинация № 7 «Лидер в области развития массового футбола»

1-е место – РКЛФ;

2-е место – ТТЛФ;

3-е место – «Белая трость».