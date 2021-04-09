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Пятница, 9 апреля, 2021
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В Рязани починили освещение в надземном переходе

7info

После жалоб жителей Рязани починили освещение в надземном переходе у остановки «Таможня», сообщается в группе Рязанской области ВК. 

– Администрация отреагировала и провела работы, – говорится в сообщении. 

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