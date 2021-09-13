В Рязани план по приобретению квартир для детей-сирот выполнили на 100%

План по приобретению квартир для детей-сирот рязанская администрация выполнила на 100%. Об этом стало известно на совещании, которое Елена Сорокина провела в понедельник, 13 сентября.

Кроме покупки жилья для сирот обсуждали подготовку домов к отопительному сезону. Промывка и опрессовка систем отопления проведена в 93% жилого фонда. Утверждено более 2 тысяч паспортов готовности.

В этом году МУП «РМПТС» получило субсидии из городского и областного бюджетов на ремонт магистральных теплосетей. 5 участков уже отремонтированы, ещё на двух – улице Новой и около Ново-Рязанской ТЭЦ – работы завершаются.

Продолжается ежедневная уборка территорий. Особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных свалок. На одну из таких, в районе перекрёстка улиц Ленинского комсомола и Островского, неоднократно жаловались рязанцы. Стихийную свалку там мэр Рязани поручила убрать в ближайшее время.

Елена Сорокина также подчеркнула, что восстановительные работы после разрытий, как плановых, так и аварийных, должны выполняться качественно и в установленные ордерами сроки. Так, на Первомайском проспекте подрядчик долгое время не завершает благоустройство после проведенных работ. Этот участок возьмут на контроль.