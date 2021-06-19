В Рязани ожидается до +32 градусов жары

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз на 19 июня.
В воскресенье ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер до 6 м/с.
Ночью ожидается от +10 до +15°С. Днём — от +27 до +32°С
ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз на 19 июня.
В воскресенье ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер до 6 м/с.
Ночью ожидается от +10 до +15°С. Днём — от +27 до +32°С
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