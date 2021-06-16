В Рязани отремонтируют более 60 дворовых территорий

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15 июня на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты одобрили изменения в бюджет Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

На благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» направят 34 млн рублей. Еще 100 млн рублей на эти цели Рязань получит из областного бюджета. И.о начальника финансово-казначейского управления Андрей Решоткин рассказал, что уведомление о межбюджетном трансферте уже получено, эта сумма позволит отремонтировать более 60 дворовых территорий.

Галина Трушина задала вопрос о сроках окончания работ. Представители администрации сообщили, что конкурсные процедуры планируют завершить в начале июля, а ремонт – закончить в сентябре.

Кроме того, в общей сложности 40,5 млн рублей направят на возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта, связанных с перевозкой льготных категорий граждан; 3 млн рублей – на строительство первой очереди кладбища «Преображенское». Эти и другие изменения в бюджет будут рассмотрены на ближайшем заседании Рязанской городской Думы.