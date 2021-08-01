В Рязани открыли мемориальную доску Почётному гражданину Владимиру Инюцыну

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В воскресенье, 1 августа, на здании Музея ВДВ в Рязани открыли мемориальную доску Почётному гражданину города, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Андреевичу Инюцыну.

В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, и. о. начальника музея ВДВ Владимир Немировский, сын Владимира Андреевича — Юрий Инюцын, офицеры и курсанты РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, ветераны ВДВ.

— Историю страны творят люди, оставляя свой след. Летопись нашей армии знает много имён, среди них имя полковника Инюцына занимает важное и особое место, — отметил Купчишин.

С инициативой установки доски выступил внук Владимира Андреевича — Антон Инюцын. Мемориальная доска изготовлена художниками и скульпторами студии имени Грекова.

— Я очень горда и счастлива, что была знакома с этим легендарным человеком лично. Он был «душой» рязанского музея ВДВ, до последнего дня отдавал себя любимой работе, проводил экскурсии, рассказывал рязанцам об истории воздушно-десантных войск и подвигах героев-десантников, — отметила Рокотянская. — В июле 2018 года Рязанской городской Думой было принято решение о присвоении Инюцыну звания «Почетный гражданин города Рязани».

Владимир Андреевич Инюцын родился 22 февраля 1926 года в г. Кзыл-Орда (Казахстан). Прослужил в воздушно-десантных войсках более 60 лет. В годы великой Отечественной войны вместе с 9-й гвардейской армией освобождал от фашистских захватчиков Венгрию, Австрию, Чехословакию. Завершил свою военную службу старшим преподавателем Рязанского десантного училища. Имея отличную теоретическую и практическую подготовку, щедро делился своим уникальным жизненным и педагогическим опытом. Среди преподавательского состава кафедры, командиров, курсантов пользовался заслуженным авторитетом. После увольнения из вооруженных сил продолжил работу в Музее истории воздушно-десантных войск.

В должности научного сотрудника провел огромную работу по сбору, обработке и систематизации материалов по истории ВДВ, внес значительный научный и методический вклад в развитие военно-патриотической работы. Провел более 2500 экскурсий, разработал более сотни музейных экспозиций. За успехи в музейной деятельности полковнику ВДВ присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Владимир Андреевич имел более 40 государственных наград. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Вены», орденом Отечественной войны II степени, орденом Почета. Умер 5 мая 2020 года, похоронен в Рязани.