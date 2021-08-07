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Суббота, 7 августа, 2021
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В Рязани открылась уникальная кукольная выставка

Елена Лобанова
В Рязани открылась уникальная кукольная выставка
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В субботу, 7 августа, в центральной библиотеке имени Есенина открылась выставка кукол. Посетить его может любой рязанец совершенно бесплатно. 

Цель выставки — показать разноплановость кукол. Ведь в каждом объекте прослеживается рука автора, а сами произведения бывают сделаны в традиционном или экспериментальном стиле. Рязанцы смогут увидеть фешн-кукол, коллекционных фарворовых, промышленных советских, современных и антикварных. 

Выставка продлится вплоть до 11 августа 2021 года. После окончания все куклы вернутся в частные коллекции.

  • В Рязани открылась уникальная кукольная выставка
  • В Рязани открылась уникальная кукольная выставка
  • В Рязани открылась уникальная кукольная выставка
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