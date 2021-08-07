В Рязани открылась уникальная кукольная выставка

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В субботу, 7 августа, в центральной библиотеке имени Есенина открылась выставка кукол. Посетить его может любой рязанец совершенно бесплатно.

Цель выставки — показать разноплановость кукол. Ведь в каждом объекте прослеживается рука автора, а сами произведения бывают сделаны в традиционном или экспериментальном стиле. Рязанцы смогут увидеть фешн-кукол, коллекционных фарворовых, промышленных советских, современных и антикварных.

Выставка продлится вплоть до 11 августа 2021 года. После окончания все куклы вернутся в частные коллекции.