В понедельник, 11 октября, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах села Дядьково. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Причина — аварийно-восстановительные работы, которые ведут сотрудники «Водоканала».

До 17 часов без воды остались 1-й и 2-й Весенние переулки, улица 3-я Весенняя линия, улицы Весенняя, Ленпосёлок, Новая.

Также воду отключили в домах № 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45 корпус 1, 47, 49, 50 корпус 1 на улице Грачи. ,