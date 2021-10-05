6.3 C
Рязань
Вторник, 5 октября, 2021
spot_img
На главнуюОбществоНовости на тему общество

В Рязани отключат холодную воду на пяти улицах

7info7
В Рязани отключат холодную воду на пяти улицах

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязани во вторник, 5 октября, отключат холодную воду. Причина – авария на водопроводе, уточнили в мэрии.

Отключение произойдёт в 09.30. С этого момента сотрудники Водоканала начнут проводить восстановительные работы.

Без ХВС останутся следующие адреса:

  • 3-й Мопровский переулок, дома №№ 8, 10, 12;
  • улица Весенняя, дома №№ 3/15, 5, 7, 7 корпус 1, 9, 9 корпус 1, 11;
  • улица Высоковольтная, дом № 34/13;
  • улица Чкалова, дома №№ 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 13, 9-а (школа № 17);
  • улица профессора Никулина, дом № 6 корпус 1.

Водоснабжение восстановят к 17.00.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,692ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]