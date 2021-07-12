В Рязани оштрафовали припарковавшегося на тротуаре мужчину

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В воскресенье, 11 июля, в центре Рязани мужчина припарковал иномарку на тротуаре. Правоохранители заметили нарушителя и составили административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Land Rover Discovery был припаркован возле дома №72 по Первомайскому проспекту. Мужчина поставил автомобиль прямо на тротуар. При этом на участке не было знака «Парковка».

Автомобиль создавал неудобства для пешеходов. Рязанцы были вынуждены обходить машину.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД составили против 45-летнего водителя административный протокол по ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). На гражданина наложен административный штраф в размере 1 000 рублей.