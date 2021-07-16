В Рязани обсудили проблемы детской безопасности

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В пятницу, 16 июля, в библиотеке имени Есенина обсудили проблемы психологической и физической безопасности детей. С заявлениями выступили эксперты в области психологии и правоохранительной системы.

Кандидат психологических наук Татьяна Смакова подняла проблему буллинга в учебных заведениях. Хоть это тема и не новая, с каждый годом она становится все острее.

— Конфликт в школе это явление распространенное и вполне естественное. Но поведение в конфликте- это та часть проблемы, которая требует очень серьезного вмешательства, — отметила психолог.

Начальник управления господдержки детства Надежда Куликов поддержала коллегу. Она отметила важность школы в жизни ребенка. При этом большее влияние на детей оказывают их родители. Именно отношения в семье и закладывают основу характера и взглядов на жизнь.

— Основная задача нас, взрослых, работать не столько с детьми, сколько со взрослыми. Работать отдельно с ребенком — нецелесообразно. Специалисты предпочитают разговаривать со всей семьей,- сказала Надежда Куликова.

Старший помощник прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Волкова рассказала об опасностях, которые поджидают детей. С наступлением лета они стали чаще падать из окон, многих задерживали в местах, непригодных для прогулок, например, на железнодорожных путях. Дети часто остаются у открытых водоемов без присмотра родителей, что приводит к трагическим последствиям.

Все присутствующие специалисты настоятельно просили родителей больше времени уделять своим детям и их безопасности.