В Рязани обсудили проблемы детской безопасности

В пятницу, 16 июля, в библиотеке имени Есенина обсудили проблемы психологической и физической безопасности детей. С заявлениями выступили эксперты в области психологии и правоохранительной системы.
Кандидат психологических наук Татьяна Смакова подняла проблему буллинга в учебных заведениях. Хоть это тема и не новая, с каждый годом она становится все острее.
Начальник управления господдержки детства Надежда Куликов поддержала коллегу. Она отметила важность школы в жизни ребенка. При этом большее влияние на детей оказывают их родители. Именно отношения в семье и закладывают основу характера и взглядов на жизнь.
Старший помощник прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Татьяна Волкова рассказала об опасностях, которые поджидают детей. С наступлением лета они стали чаще падать из окон, многих задерживали в местах, непригодных для прогулок, например, на железнодорожных путях. Дети часто остаются у открытых водоемов без присмотра родителей, что приводит к трагическим последствиям.
Все присутствующие специалисты настоятельно просили родителей больше времени уделять своим детям и их безопасности.