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В Рязани обсудили комплекс мероприятий для восстановления численности занятого населения

Елена Лобанова

Во вторник, 30 марта, Николай Любимов провел заседание Совета по развитию трудовых ресурсов. Участники встречи обсудили комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Николай Любимов напомнил, что пандемия сильно повлияла на рынок труда. Численность зарегистрированных безработных граждан в регионе значительно увеличилась.

— В Рязанской области утвержден комплекс специальных региональных мер, которыми будет охвачено около 40 000 человек. Он включает в себя организацию профобучения и дополнительного образования, поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан и работодателей, содействие трудоустройству выпускников и ряд других направлений. В частности, предусмотрено предоставление предпринимателям субсидии для частичной компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые будут трудоустроены из числа безработных граждан, — подчеркнул губернатор. 

Благодаря разработанным мера с начала года в Рязанской области еженедельно снижается численность безработных на 2-3%.

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