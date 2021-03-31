В Рязани обсудили комплекс мероприятий для восстановления численности занятого населения

Во вторник, 30 марта, Николай Любимов провел заседание Совета по развитию трудовых ресурсов. Участники встречи обсудили комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов напомнил, что пандемия сильно повлияла на рынок труда. Численность зарегистрированных безработных граждан в регионе значительно увеличилась.
Благодаря разработанным мера с начала года в Рязанской области еженедельно снижается численность безработных на 2-3%.