В Рязани обсудили комплекс мероприятий для восстановления численности занятого населения

— В Рязанской области утвержден комплекс специальных региональных мер, которыми будет охвачено около 40 000 человек. Он включает в себя организацию профобучения и дополнительного образования, поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан и работодателей, содействие трудоустройству выпускников и ряд других направлений. В частности, предусмотрено предоставление предпринимателям субсидии для частичной компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые будут трудоустроены из числа безработных граждан, — подчеркнул губернатор.