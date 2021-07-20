В Рязани обновят автопарк МУП «УРТ» и увеличат количество транспорта на линиях

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Во вторник, 20 июля, на заседании регионального правительства обсудили оздоровление МУП «УРТ». Известно, что в планах есть обновление подвижного состава предприятия и увеличение количества транспорта на линиях.

И.о замглавы администрации Рязани Борис Ясинский отметил, что в рамках оздоровления предприятия планируется повысить качество обслуживания пассажиров и состояния транспорта, добиться строгого соблюдения расписания.

В этом году скорректируют схемы маршрутов, обновят подвижный состав предприятия, увеличат количество транспорта на линиях, наберут нужное число водителей и кондукторов.

До 1 сентября специальная группа разработает подробный план технических мероприятий для оздоровления МУП «УРТ». К этому времени также решат вопрос рационального расходования финансовых средств и погашения кредита.

Николай Любимов отметил, что самое главное — условия труда сотрудников УРТ.

— Сейчас любой уважающий себя человек не будет хорошо работать в таких условиях. Наиболее серьезная часть работы по реформированию УРТ – изменение системы оплаты труда работников. Необходимо четко определить условия, на которых люди будут получать зарплату, — заключил губернатор Рязанской области.