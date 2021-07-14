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Среда, 14 июля, 2021
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В Рязани наградили мужчину, защитившего подростка с родителями от неадекватного поджигателя

7info
В Рязани наградили мужчину, защитившего подростка с родителями от неадекватного поджигателя
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В среду, 14 июля, на церемонии вручения государственных и региональных наград в правительстве Рязанской области наградили Руслана Фетисова. Сотрудник главного управления контроля и противодействия коррупции спас семью из трёх человек.

Медаль «За спасение погибавших» Руслану вручил руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин. Он же рассказал о том, за что вручается награда.

Руслан спас подростка и его родителей от охранника, которого затем признали невменяемым и отправили на лечение. Нетрезвый мужчина, проезжая по улице, увидел складывавшего дрова подростка. Без причины облил парня бензином и поджёг. Когда на помощь молодому человеку бросились родители, облил бензином и их.

Фетисов, ценой серьёзных ожогов рук спас людей и задержал поджигателя до приезда полиции.

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