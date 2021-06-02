В Рязани на несколько дней перекроют движение по улице Советской Армии

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В Рязани на несколько дней закроют движение на участке улицы Советской армии от перекрёстка с Касимовским шоссе до дома №6, сообщает пресс-служба мэрии.

Причина – проведение дорожно-строительных работ. Движение закроют 4 июня в 23.30 и возобновят в 5.00 7 июня.

На время перекрытия движение общественного транспорта изменится.

Как будут ходить автобусы МУП УРТ?

автобусы маршрутов №6 от «Кинотеатра Октябрь» до «Автобусного парка» будут следовать по улице Советской Армии, проезду Яблочкова, улицам Радиозаводской и Новой. Это касается как прямого, так и обратного направления.

автобусы маршрутов №8, 16 и 17 между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать по улицам Новосёлов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе в прямом и обратном направлении.

Как будет ходить коммерческий транспорт?