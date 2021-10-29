В Рязани на Крупской рецидивист угрожал зарезать супругу

Рязанские полицейские задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в угрозе убийством ножом. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Под данным правоохранителей, семейная пара ужинала в квартире на улице Крупской. В один момент между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил кухонных нож и пригрозил жене расправой, если та не перестанет ему перечить.

Испуганная жена женщина вызвала сотрудников полиции, которые задержали буяна. Нож изъясли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Максимальный срок наказания — 2 года.