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Пятница, 29 октября, 2021
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В Рязани на Крупской рецидивист угрожал зарезать супругу

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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Рязанские полицейские задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в угрозе убийством ножом. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Под данным правоохранителей, семейная пара ужинала в квартире на улице Крупской. В один момент между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил кухонных нож и пригрозил жене расправой, если та не перестанет ему перечить. 

Испуганная жена женщина вызвала сотрудников полиции, которые задержали буяна. Нож изъясли. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Максимальный срок наказания — 2 года. 

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