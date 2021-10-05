В Рязани на Касимовском шоссе полиция «накрыла» наркопритон

В Рязани задержали 32-летнего местного жителя, который организовал у себя дома наркопритон. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили оперативники, «гости» приносили с собой синтетические наркотики и употребляли их в квартире подозреваемого. С хозяином за предоставление помещения они делились дозой.

Отмечается, что наркоманы вели себя тихо и старались не привлекать внимание, однако их всё равно удалось раскрыть.

В отношении организатора притона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ.