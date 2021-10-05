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Вторник, 5 октября, 2021
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В Рязани на Касимовском шоссе полиция «накрыла» наркопритон

Александр Ильин
В Рязани на Касимовском шоссе полиция «накрыла» наркопритон

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В Рязани задержали 32-летнего местного жителя, который организовал у себя дома наркопритон. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Как выяснили оперативники, «гости» приносили с собой синтетические наркотики и употребляли их в квартире подозреваемого. С хозяином за предоставление помещения они делились дозой. 

Отмечается, что наркоманы вели себя тихо и старались не привлекать внимание, однако их всё равно удалось раскрыть. 

В отношении организатора притона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ.

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