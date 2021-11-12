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Пятница, 12 ноября, 2021
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В Рязани на 10 лет осудили жителя Ряжска за убийство знакомого деревянным бруском

Александр Ильин

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В Рязани суд вынес приговор 41-летнему жителю Ряжска, которого признали виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Рязанской области. 

Следствие установило, что 24 июня 2020 года мужчины распивали спиртные напитки в городе Ряжск. В один момент между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов деревянным бруском по голове. Тот скончался от полученных травм. 

После совершения преступления мужчина скрылся, однако его личность удалось установить следственно-оперативным путем. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

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