В Рязани мужчина забрался в чужой автомобиль и уснул

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6 мая рязанец проник в чужую машину и уснул. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

В 6.30 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в одном из автомобилей на улице Станкозаводской спит мужчина, а рядом с ним сидит собака. Правоохранители немедленно выехали на место.

Действительно, на водительском сидении автомобиля спал неизвестный. Мужчина был сильно пьян, он не смог объяснить, как и с какой целью забрался в чужой автомобиль. При этом передняя панель в автомобиле бала разобрана. Не исключено, что имела место попытка похищения магнитолы.

За появление в пьяном видео на рязанца составлен административный протокол. Также решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в соответствии с законодательством.