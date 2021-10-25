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Понедельник, 25 октября, 2021
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В Рязани мужчина устроил скандал и начал выбрасывать вещи с балкона на тротуар

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Рязани на улице Островского 42-летний дебошир во время семейного конфликта начал выбрасывать вещи с балкона квартиры на тротуар. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в квартире находится бывший сожитель хозяйки. Он явился к ней в дом и устроил скандал. Женщине и её дочери пришлось быстро покинуть помещение. 

После этого дебошир закрылся в квартире и стал выкидывать вещи с балкона на тротуар. На требования полицейских открыть дверь он не реагировал. В итоге зайти внутрь удалось благодаря сотрудникам МЧС. 

Мужчину задержали и доставили в отдел МВД, а после — в больницу для оценки состояния его психического здоровья.

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