В Рязани мужчина устроил скандал и начал выбрасывать вещи с балкона на тротуар

В Рязани на улице Островского 42-летний дебошир во время семейного конфликта начал выбрасывать вещи с балкона квартиры на тротуар. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в квартире находится бывший сожитель хозяйки. Он явился к ней в дом и устроил скандал. Женщине и её дочери пришлось быстро покинуть помещение.

После этого дебошир закрылся в квартире и стал выкидывать вещи с балкона на тротуар. На требования полицейских открыть дверь он не реагировал. В итоге зайти внутрь удалось благодаря сотрудникам МЧС.

Мужчину задержали и доставили в отдел МВД, а после — в больницу для оценки состояния его психического здоровья.