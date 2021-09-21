В Рязани изменят маршруты общественного транспорта

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели ответ администрации на протокольное поручение комитета по теме городского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

По просьбам депутатов для улучшения транспортной доступности БСМП прорабатывается вопрос увеличения количества автобусов маршрута № 30, а также внесения изменения в маршрут № 85. Для улучшения ситуации в поселке Ворошиловка планируют увеличить количество рейсов автобусов № 24.

На маршруте № 16 увеличат количество автобусов большого класса до 10 единиц. Новый путь следования — улицы Новая и Спортивная. Автобусы № 16 заменят отменяемый маршрут № 33 с машинами малого класса. В связи с организацией движения автобусов маршрута № 21 по Северной Окружной дороге пересматривается вопрос по маршруту № 73. Проведена встреча с жителями Олимпийского городка, в ходе которой принято решение продлить маршрут № 62. До конца года планируется увеличение выхода на линию транспортных средств — с 60 до 120 единиц, благодаря автобусам, прибывшим из Москвы.

Депутаты обсудили реализацию муниципальных программ «Формирование современной городской среды» и «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» и задали вопросы представителям администрации по конкретным объектам в своих округах. Депутат Сергей Фомин предложил провести осмотр с участием представителей администрации и подрядчика отремонтированных дворов, где жители выявили недостатки в процессе эксплуатации.

На заседании была рассмотрена информация о финансовом состоянии МУП «Управление Рязанского троллейбуса» за первое полугодие. Доходы предприятия составили 402 млн рублей, а расходы — 424 млн рублей.