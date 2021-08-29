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Воскресенье, 29 августа, 2021
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В Рязани изменят график работы троллейбусов

7info
В Рязани изменят график работы троллейбусов

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График работы троллейбусов в Рязани изменится. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщила администрация города.

В сообщении мэрии отмечается, что сейчас на МУП «УРТ» реализуется комплексный подход, направленный на выход из кризисной ситуации. Разработана дорожная карта, в рамках которой изменится расписание работы маршрутов. В частности, сделают так, чтобы в час пик с 18 до 19 часов троллейбусы не отправлялись в депо.

Сообщение стало ответом на жалобу рязанки на невозможность уехать домой вечером.

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