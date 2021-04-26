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Понедельник, 26 апреля, 2021
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В Рязани изменили схему движения общественного транспорта из-за перекрытия улицы Мервинской

7info
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В Рязани из-за ремонтных работ на улице Мервинской изменили схему движения общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

На сайте мэрии уточняется, что движение у дома №14 закрыто с 10 часов 26 апреля до окончания работ. На этот же период изменятся маршруты общественного транспорта. 

Троллейбусы 17-го маршрута со стороны площади Победы будут ездить по Московскому шоссе, Народному бульвару, улицам Великанова, Юбилейной. В обратную сторону – по улице Крупской, Народному бульвару, Московскому шоссе. Затем вернутся на свой маршрут.

Автобус №15 едет по Московскому шоссе, улице Западной, затем по 7-му Мервинскому проезду. 

Маршрутка №42 поедет по улице Западной, Московскому шоссе, затем по своему маршруту. Маршрутки №47 и №95 также будут ездить по улице Западной. 

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