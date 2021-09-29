В Рязани фонтаны начали готовить к зиме

29 сентября Дирекция благоустройства Рязани приступила к консервации фонтанов на зиму. Об этом сообщает администрация.

Перед консервацией фонтанов рабочие снимают с них форсунки, подсветку, проверяют состояние насосов. Скульптуры на зиму убирать не будут. Фонтаны со сложными инженерными конструкциями защитят на зиму специальными конструкциями.

На балансе администрации находятся восемь фонтанов – на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у Цирка и на площади Ленина, фонтан на Московском шоссе.

Консервацию фонтанов завершат к концу месяца.