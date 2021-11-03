В Рязани бывшую медработницу предприятия осудили за получение взяток

В Рязани суд признал бывшую сотрудницу медицинской санитарной части одного из предприятий виновной в пяти эпизодах взяток, в том числе в крупном размере (ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

С июля 2017 по октябрь 2020 года медработница занималась на предприятии распределением единого поощрительного фонда. За получение выплат, общее покровительство она получила от подчинённых в общей сложности около 900 тысяч рублей.

Преступление помогли раскрыть сотрудники управления ФСБ по Рязанской области.

суд признал женщину виновной во взятках и приговорил к 7,5 годам колонии условно. Испытательный срок составит 2 года.