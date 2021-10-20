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Среда, 20 октября, 2021
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В Рязани 17-летнего подростка признали виновным в поджоге 13-летнего друга

Александр Ильин

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В Рязани суд вынес приговор 17-летнему жителю Скопинского района, которого признали виновным в поджоге 13-летнего приятеля. Об этом сообщает СК РФ по региону. 

По данным следствия, инцидент случился в апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района. Тогда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другом, облил его бензином и поджёг. 

В результате случившегося мальчик получил ожоги III степени с поражением 33% поверхности кожи. Несмотря на лечение, на лице и теле малолетнего остались неизгладимые рубцы. 

Обвиняемый признал вину частично, ссылаясь то, что это был несчастный случай. Суд назначил подростку наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

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