В Рязань приехала лаборатория Росприроднадзора из-за жалоб на качество воздуха

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В Рязани начала работу передвижная лаборатория Росприроднадзора. Специалисты прибыли в город из-за многочисленных жалоб от горожан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лаборатория проведет исследования в контрольных точках, где сосредоточены основные предприятия-загрязнители воздуха. Во внимание специалисты примут и влияние крупных магистралей.

Результаты взятых накануне проб выявили превышение по фенолу в 3,2 раза при восточном ветре 1,4 м/с и объявленном режиме НМУ 1 степени для г. Рязани и Южного промышленного узла города.

Лабораборатория продолжит следить за качеством воздуха ежедневно на протяжении двух недель. В результате будет принято решение о необходимости согласования внеплановых выездных проверок с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой в отношении предприятий — возможных загрязнителей атмосферного воздуха.