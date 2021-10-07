В ряде регионов сообщили о росте числа госпитализаций детей с коронавирусом

В некоторых регионах наблюдается рост числа детей, инфицированных COVID-19, рассказали «Известиям» представители субъектов.
Число госпитализированных с коронавирусом детей 4-7 лет в Чувашии за последнюю неделю выросло в десять раз, сообщили «Известиям» в минздраве республики.
На территории Владимирской области также отмечается рост заболевших среди детей и подростков, сказали «Известиям» в департаменте здравоохранения региона. Для лечения детей развернута 51 койка, из них 31 занята. Трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, одному из них меньше трех лет.
Рост заболеваемости среди детей может быть связан с видоизменением коронавируса, предположил главный врач центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, вероятно, теперь патоген лучше обходит иммунные барьеры и легче прикрепляется к рецепторам, через которые внедряется в клетку. Иными словам, может быть достаточно небольшого контакта с возбудителем, чтобы заболеть.
Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий».