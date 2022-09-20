В рубрике  « День шедевра» рассказываем о картине «Театральная труппа»

О картине Николая Касаткина «Театральная труппа» рассказывает старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва.
— Художник Николай Касаткин был ещё и талантливым артистом. У его театральной труппы было немало поклонников.
На картине без труда узнаются лица актрис, каждая из которых выступает в определённом театральном амплуа.
Несмотря на то, что это групповой портрет, автору удалось создать и показать индивидуальность каждой героини.
Живописец лаконично, точно и достоверно представил атмосферу театральной жизни первых послереволюционных лет.