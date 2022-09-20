Вторник, 20 сентября, 2022
Екатерина Приведенцева

В рубрике  « День шедевра» рассказываем о картине «Театральная труппа»

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 О картине Николая Касаткина «Театральная труппа» рассказывает старший научный сотрудник Рязанского художественного музея  Мария Киселёва.

 —   Художник Николай Касаткин был ещё и талантливым артистом. У его театральной труппы было немало поклонников.

На картине без труда узнаются лица актрис, каждая из которых выступает в определённом театральном амплуа.

Несмотря на то, что это групповой портрет, автору удалось создать и показать индивидуальность каждой героини.

Живописец  лаконично, точно и достоверно представил атмосферу театральной жизни первых послереволюционных лет.

В рубрике  « День шедевра» рассказываем о картине «Театральная труппа»
В рубрике  « День шедевра» рассказываем о картине «Театральная труппа»
В рубрике  « День шедевра» рассказываем о картине «Театральная труппа»
В рубрике  « День шедевра» рассказываем о картине «Театральная труппа»
В рубрике  « День шедевра» рассказываем о картине «Театральная труппа»
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