Среда, 4 сентября, 2024

В РПЦ рассказали, возможно ли переселение души после смерти

Автор: 7info7

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Изображение от freepik

Православные священники ответили на многочисленные вопросы о переселении душ, уточняя позицию Церкви по этому вопросу, сообщает Смоленская народная газета.

В православии судьба души после смерти описывается достаточно просто: человек проходит мытарства, отвечает за непрощенные грехи и отправляется либо в рай, либо в ад, где он будет до Второго пришествия Христа. Священники подчеркнули, что, если бы переселение душ было возможно, то оценивать предыдущую жизнь на Страшном Суде было бы бессмысленно.

В то же время в православии не исключается возможность перерождения души в образ животного: если человек спивается, то он превращается в свинью; если слишком гордый – в петуха, отмечают священники.

В древних восточных учениях переселение душ предполагается как естественный процесс. Этот феномен интересовал и ученых. Так, профессор психиатрии Ян Стивенсон исследовал случаи, когда люди вспоминали свои прошлые жизни и говорили на неизвестных ранее языках.

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