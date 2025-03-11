В Рождественском соборе Рязани будет совершаться литургия преждеосвященных Даров

В дни Святой Великой Четыредесятницы по средам, 12, 19, 26 марта и 9 апреля в Рождественском кафедральном соборе Рязани, как и в прошлые годы, будет совершаться Литургия преждеосвященных Даров в вечернее время. Начало службы — в 17.00. Об этом сообщил телеграм-канал Рязанской епархии.

В каждом из богослужений будут участвовать клирики нескольких благочиний епархии.

Практика совершения Литургии преждеосвященных Даров в вечернее время имеет истоки в древности, в первых веках христианства. Сначала следует вечерня. Кроме того, звучащие за богослужением слова, такие как «пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний», «исполним вечернюю молитву нашу Господеви» напоминают о том, что исстари такая Литургия совершалось именно в это время суток.