В Росздравнадзоре сообщили о запасах препаратов инсулин лизпро

В России достаточно запасов инсулина лизпро, чтобы покрыть годовую потребность, даже с учетом прекращения поставок от одного из производителей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о прекращении поставок инсулина лизпро от компании Swixx BioPharma, представляющей интересы производителя Eli Lilly (препарат Хумалог). В Росздравнадзоре подтвердили получение соответствующего уведомления еще в феврале 2024 года. Отмечается, что компании-производители обязаны предупреждать ведомство о прекращении поставок лекарственных препаратов за год.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в российском обороте находится более 1 миллиона упаковок лизпро отечественного и зарубежного производства, чего достаточно для удовлетворения годовой потребности. Кроме того, с 2024 года производство этого вида инсулина начал российский производитель АО «Фармсинтез-Норд», поэтому дефицита препарата в России не ожидается.