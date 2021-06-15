В Ростовском зоопарке живёт уникальная жирафиха

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В зоопарке Ростова-на -Дону проживает жирафиха- долгожительница. При том, что средний возраст жизни жирафов в зоопарках составляет 25 лет, Елизара-так зовут животное, радует посетителей и сотрудников своим присутствием уже 27 лет.

Заместитель директора одного из самых влиятельных зоопарков Европы — Пражского, Ярослав Шимек констатирует тот факт, что она самая взрослая самка жирафа в Европе.

Елисара родилась 28 декабря 1994 года. В целом она очень контактная особь, но достаточно своенравная. Если что-то ей не по нраву, на компромисс не пойдёт.

Она не только великовозрастная, но и великорослая. 4 метра роста и море обаяния — так описывают Елисару сотрудники зоопарка.

Жирафы, подобные Елисаре, занесены в Красную книгу. В живой природе встречаются только в Уганде и Кении.