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Вторник, 15 июня, 2021
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В Ростовском зоопарке живёт уникальная жирафиха

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В зоопарке Ростова-на -Дону проживает  жирафиха- долгожительница. При том, что средний возраст жизни жирафов в зоопарках составляет 25 лет, Елизара-так зовут животное, радует посетителей и сотрудников своим присутствием уже 27 лет.

Заместитель директора одного из  самых влиятельных зоопарков Европы — Пражского, Ярослав Шимек констатирует тот факт, что она самая взрослая самка жирафа в Европе.

Елисара родилась 28 декабря 1994 года.  В целом она очень контактная особь, но достаточно своенравная. Если что-то ей не по нраву, на компромисс не пойдёт.

Она не только великовозрастная, но и великорослая.   4 метра роста и море обаяния — так описывают Елисару сотрудники зоопарка.

Жирафы, подобные Елисаре, занесены в Красную книгу. В живой природе встречаются только в Уганде и Кении.

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