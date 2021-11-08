В Ростовской области вынесли приговор инженеру, отравившему рабочих предприятия таллием

В Ростовской области инженера АНТК им. Г.М. Бериева признали виновным в отравлении таллием сотрудников предприятия. Об этом сообщает СК РФ.

По данным следствия, житель города Таганрог Владислав Шульга, находясь на месте работы, добавил в 19-ти литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное им химическое вещество с содержанием таллия, которое имеет сильное отравляющее воздействие на человека.

Установлено, что мужчина действовал на почве личных неприязненных отношений к нескольким коллегам. В результате инцидента произошло массовое отравление сотрудников.

После расследования и проведения химических экспертиз вина инженера была доказана. Его осудили на 8 лет общего режима.