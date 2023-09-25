Понедельник, 25 сентября, 2023
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В Ростовской области вагнеровец чуть не убил знакомого, изнасиловав его веником

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Полицейские задержали бывшего бойца «Группы Вагнера», которого подозревают в изнасиловании знакомого, сообщили в группе «Плохие новости» в VK.

Выяснилось, что 43-летний мужчина пробыл зоне боевых действий полгода и вернулся в Ростовскую область. Во время одного из застолий он поссорился с приятелем.

Злоумышленник схватил нож со стола и несколько раз ударил потерпевшего в спину. Когда он упал на пол, вагнеровец стащил с него штаны, взял веник и в грубой форме надругался над мужчиной.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

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