В Ростовской области рецидивист изнасиловал и зверски убил школьницу

Следователи допросили предполагаемого убийцу 14-летней девочки в Ростовской области, сообщает РЕН ТВ.

Школьница пропала без вести 7 сентября по дороге в образовательное учреждение. Через два дня девочку нашли убитой в лесу вблизи Прохоровки.

Выяснилось, что 34-летний рецидивист приметил жертву, когда она шла на уроки мимо его дома. Ему удалось разговорить ребенка. Вскоре школьница оказалась в салоне автомобиля маньяка.

В итоге мужчина отвез ребенка в безлюдное место, надругался и убил малышку, после чего закопал тело. Сейчас проводятся экспертизы, которые установят, что было на самом деле. В сельской школе говорят, что ученица была скромной, старательной и воспитанной.

За плечами подозреваемого грабеж, покушение на убийство и кража. Возбуждено уголовное дело.