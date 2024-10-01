В Ростове-на-Дону два мальчика в детском саду укололись шприцами с кровью

В Ростове-на-Дону два мальчика из детского сада наткнулись во дворе на шприцы, содержащие кровь, и укололись ими. Об этом сообщает DonDay.

Мама мальчиков уточнила, что инцидент произошел 24 сентября на детской площадке рядом с домом 70А по улице Металлургической. Она узнала от воспитательницы, что ее сыновья играли с опасными предметами и тыкали друг друга шприцами. Воспитатель, заметив это, отобрала у детей опасные «игрушки» и выбросила их в мусорный контейнер.

На следующий день мать отвела мальчиков в медицинское учреждение, где им провели анализы на гепатиты B, C, сифилис и на наличие антител ВИЧ. Врачи объяснили, что для получения точных результатов данные исследования нужно будет повторять каждые полтора месяца.

Женщина подчеркнула, что каждый день испытывает сильный страх за здоровье своих детей.