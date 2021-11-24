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Среда, 24 ноября, 2021
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В России зарегистрировали вакцину «Спутник М» для подростков

Александр Ильин

Вакцина от коронавируса «Спутник М», предназначенная для подростков от 12 до 17 лет, получила регистрационное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Центра им. Гамалеи.

Ранее о регистрации «Спутника М» 24 ноября сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, подростков будут прививать с согласия родителей (или законных представителей) или с их собственного разрешения, если им исполнилось больше 15 лет.

Ожидается, что в гражданский оборот Гам-КОВИД-Вак-М поступит в конце декабря. 

Как уточняет агентство РИА Новости, буква «М» в названии вакцины означает «для маленьких». 

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